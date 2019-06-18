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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

- Olay yerinden detay görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - DetaylarMALATYA (AA) - Malatya 'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde Abdurrahman D. ile Ayhan K. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada tabancayla bacağından yaralanan Ayhan K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı Kavga 

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