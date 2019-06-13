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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

OLAY YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Malatya'da iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küpçüler sokak içerisinde S.Ö. (31) ile H.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada H.B. tarafından açılan ateş sonucunda S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, S.Ö.'yü silahla yaralayan H.B. olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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