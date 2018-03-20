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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı Video

Malatya’da silahlı bıçaklı kavga: 1 yaralı, 3 gözaltı Video

Olay yerinden detay görüntüler

Polis Akalan Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Bir kişinin manav tezgahının altında yakalandığı görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da akşam saatlerinde yaşanan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili bir şahıs manav tezgahının altında yakalandı. Edinilen bilgilere göre Akpınar Meydanı'nda başlayan ve Yenihamam Mahallesi Mücevher Sokak'ta devam eden olayda iki kişi arasında henüz bilenmeyen bir nedenden kavga çıktı. Yaşanan kavga da Y.Y. (21) bıçakla yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan H.H.D.’yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Bir süre sonra yaralı olan Y.Y.’nin yakını olduğu iddia edilen G.S. ve O.A., olay yerine gelerek pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Şahıslar polislerin gelmesi üzerine olay yerinden kaçtılar. Kovalamaca manav tezgahında bitti Polis ekiplerinin çalışması sonucu G.S. ve O.A.’nın sebze pazarına doğru kaçtığı öğrenilirken şahısların peşine düşen ekipler burada yaptığı aramada G.S.’yi yi pazar içindeki bir manav tezgahının altında 4 adet pompalı tüfek kartuşu ile birlikte yakaladı. Havaya ateş açtığı iddia edilen O.A. da yine aynı sokak içerisinde pompalı silah ile birlikte yakalanırken polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 4 adet dolu tüfek kartuşu bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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