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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

- Şüpheli şahısların evlerinde yapılan arama - Ele geçirilen ruhsatsız silahlar - Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındıMALATYA (AA) - Malatya 'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mermi ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptıkları şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Ekipler, daha önce belirledikleri 7 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1'i kurusıkı olmak üzere 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 85 mermi ile 55 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

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