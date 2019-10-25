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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da seçimler de 2 kişinin öldüğü davanın 2. duruşması Kırşehir'de görüldü

Malatya'da seçimler de 2 kişinin öldüğü davanın 2. duruşması Kırşehir'de görüldü

adliye önünden detay

Cezaevleri Yerel Seçimler Tutuklu Sanık Yerel Seçim Adalet Sarayı 

-arşiv

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Malatya‘nın Pütürge ilçesinde 31 Mart’taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında, 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında dava açılan 5 sanık Kırşehir'de 2. kez hakim karşısına çıktı. Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar B.S, K.S, Ö.S, A.S. ve H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya‘daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Sanık ve maktul avukatları ile duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu'da katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından avukatlar savunma için ek süre talep etti. Duruşma 25 Kasım tarihine ertelendi. Duruşma öncesinde Kırşehir Emniyeti adalet sarayı önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. (EÖ-AÖ-
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