Malatya'da sağnak ve dolu etkili oldu

- Kent merkezinde etkili olan yağmur ve doludan detay - Yağıştan dolayı otobüs durağına sığınan vatandaşlardan detay - Etkili olan sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattıMALATYA (AA) - Malatya 'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde akşama doğru etkili olan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Yaklaşık bir dakika süren dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. Yağış esnasında esen rüzgarda hayatı olumsuz etkiledi.Vatandaşlar, otobüs duraklarında ve dükkanların saçaklarının altında yoğunluk oluşturdu.Sağanak nedeniyle yolda biriken sulardan dolayı trafik yavaş ilerledi.Bazı vatandaşlar, şemsiye kullanarak yağmurdan ıslanmamaya çalıştı.Yağışın sona ermesinin ardından gökkuşağı oluştu.