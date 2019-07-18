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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da sağanak yağış kayısı üreticilerini vurdu

Malatya'da sağanak yağış kayısı üreticilerini vurdu

telef olan kayısılardan görüntüler

( MALATYA ) MALATYA

Sağanak Yağış Başkent 


- Malatya'nın Yazıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar kayısı üreticilerini vurdu. Kayısının başkenti Malatya'da hasat dönemi sürerken, sergen de kurutulan kayısılar yağmur altında kaldı.Yazıhan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış Yeniköy Mahallesindeki kayısı üreticilerini vurdu. Üreticiler her ne kadar kendi imkanları dahilinde ürünleri yağmurdan korumak istese de aniden bastıran yağış karşısındaki başarılı olamadılar. Tonlarca kayısının yağmurdan etkinlendiği olay sonrasında kayısı üreticileri yetkililere çağrıda bulunarak mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.
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