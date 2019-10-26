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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Malatya'da Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı

olay yeri polis ve sağlık ekip çalışmları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 


- Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde N.K.'ya H.H.N.'in kullandığı motosiklet üzerinden pompalı tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda bacaklarına isabet alan N.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.K. önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Polis ekipleri N.K.'yı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden motosiklet ile kaçan H.H.N.'i yakalamak için çalışma başlattı.
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