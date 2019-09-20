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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu

Malatya'da polisi alarma geçiren düğün konvoyu

olay yeri

( MALATYA ) MALATYA

Polis Düğün Konvoyu Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 


- Malatya’da düğün konvoyunda silahla havaya ateş açılması polisi alarma geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Çöşnük Kavşağı mevkiinde kalabalık bir düğün konvoyunda silahla havaya ateş açıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Konvoyu durduran polis ekiplerinin araçlarda arama yapmak istemesi üzerine düğün sahipleri ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerine uzun süre mukavemet gösterilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçlarda yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi. Tabancanın sahibi olduğu belirlenen kişiye idari işlem uygulanırken, araçlarda arama sonrası konvoyun hareketine izin verildi.

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