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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya'da pencereden düşen genç kız yaralandı

Malatya'da pencereden düşen genç kız yaralandı

polis olay yeri ekip çalışmları

( MALATYA ) MALATYA

Genç Kız Polis Tahkikat İlham Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da bir apartmanın 1'inci katından düşen genç kız yaralandı. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İlham Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki D.C. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pencereden beton zemine düştü. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği apartmanda inceleme yaptığı olayla ilgili tahkikat sürüyor. (HE-
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