Malatya'da pencereden düşen genç kız yaralandı



- Malatya'da bir apartmanın 1'inci katından düşen genç kız yaralandı. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İlham Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki D.C. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pencereden beton zemine düştü. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği apartmanda inceleme yaptığı olayla ilgili tahkikat sürüyor. (HE-



loading...