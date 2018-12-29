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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da otomobile pompalı tüfekle saldırı

Malatya'da otomobile pompalı tüfekle saldırı

olay yerinden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-otomobilden görüntü
-polis ekiplerinin incelemeleri
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da bir oto bakım servisinde bulunan otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi Demirciler sokakta bulunan iş yerlerine gelen bölge esnafı sokak içerisinde park helinde bulunan bir otomobile silahla ateş açıldığını görünce durum polis ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta inceleme yaptı. Çok sayıda saçmanın isabet ettiğini araç ve sokak içerisinde detaylı incelemede bulunan polis ekipleri 3 adet boş tüfek kartuşu buldu. Gece geç saatlerde gerçekleştirildiği değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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