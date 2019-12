-Diyanet Sen Şube Başkanı'nın açıklamaları



( MALATYA ) Malatya'da "Milli Piyango" tepkisi MALATYA



- Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, milli piyango çekilişlerine tepki göstererek, “Devlet toplumu piyango kanserinden bir an önce kurtarmalı” dedi.

Sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Mehmet Engin, devletin, ‘Milli’ söylemlerle kumar gibi sömürü sistemlerinin içinde yer almaması ve bunu teşvik etmemesi gerektiğini belirterek bunun tam aksine toplumu piyango kanserinden kurtarması gerektiğini dile getirdi. Milli piyangonun dinen haram olduğunun Diyanet İşleri Başkanlığınca ifade edildiğini anımsatan Engin, “Buna rağmen ‘Milli piyango’ denilen bir felaketle karşı karşıyayız. Devlet eliyle milletin günaha teşvik edilerek, milli söylemlerle devletin kumar gibi sömürü sistemlerinin içinde yer almaması gerekirken, ülkenin başına bela olan bu sömürü artık son bulmalıdır. Bizler her yıl, bu işin yanlış ve haram olduğunu dile getirdiğimiz halde hala bu tarz bir sömürü sisteminin devam ediyor olması bizleri derinden üzmektedir. Müslümanların helal aşına, haram katıldığı gibi isminin içinde 'Milli' kelimesi geçen bu durumun artık son bulması gerekir” ifadelerine yer verdi. Milli Piyango'nun özelleştirilmesinin değil ülke gündeminden çıkarılması gerektiğine inandıklarını da dile getiren Engin, “Dünyanın birçok yerinde bu tarz şans oyunları var diye bizde de olacağı anlamına gelmez. Zira biz inançları olan bir toplumuz. Bizim inancımızda emek verilmeden kazanma gibi bir olgu hiçbir surette asla kabul edilemez. Çünkü bu bir sömürüdür ve yapılması son derece yanlıştır. Devletin bu hususu artık yeniden gözden geçirmesi gerekir. Bu yanlıştan dönmek için gerekli çalışmalar yapılarak toplumu kanser gibi saran bu hastalıktan kurtarmalıyız” dedi.

"Piyango bileti için kuyruğa girmek inancımızla asla bağdaşmamaktadır" Yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de halkın, maalesef haram olan böyle bir yanlışa düştüğüne de şahit olduklarını ifade eden Başkan Engin, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Milli Piyango biletinin satıldığı merkezlerin önünde yüzlerce kişinin kuyruğa girerek, bu bileti alması gerçekten inancımızla asla bağdaşmamaktadır. Bu insanlar inançlarını yeniden gözden geçirmeleri lazım. Bizi yaratan, bizi yoktan var eden Rabbimiz bir ölçü koymuştur. Bu ölçü var iken ki, ayet-i kerimede, ‘içki, kumar, fal okları, şans oyunları şeytanın işleri birer pislik’ olduğu ifade edilirken hala Müslümanlar buna alet oluyorlarsa burada iyi düşünmemiz lazım” "Piyango kazanan kişiler saadeti bulamamıştır" Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiyeleri kazanan kişilerin akıbetlerine de değinen Engin, “Tespit edilmiştir ki hiçbir piyango kazananı saadeti bulamamıştır. Kazananlar sonunda ya iflas etmiştir ya intihar etmiştir, çok büyük sıkıntılarla baş başa kalmışlardır. Öyle ise haramda asla bereket olmaz, haramda huzur da olmaz. Onun için Müslümanlar olarak hiçbir zaman hiçbir harama tevessül etmediğimiz gibi yaklaşmakta olan yılbaşı vesilesiyle 'Milli Piyango' denen bu rezalete de asla alet olmamalıyız. Biz rızkımızı Cenab-ı Hak'tan istemeliyiz. Emek sarf etmeden, çaba sarf etmeden, asla bu yola başvurmamalıyız” şeklinde konuştu.

Engin, Diyanet-Sen olarak toplumu, çalışmadan bu yollara sevk etmenin emek sarf edenlere karşı büyük bir haksızlık olduğunu düşündüklerini söyleyerek “Bu noktada gerçekten devlet yeniden bunun muhasebesini yapmalı ve toplumu bu beladan, bu kanserden bir an önce kurtarmalıdır” diye konuştu.





