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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da Mart ayında yoğun kar yağışı

Malatya'da Mart ayında yoğun kar yağışı

kar yağışından görüntü

( MALATYA ) MALATYA

Kar Temizleme Kar Kalınlığı Yağışlı Hava Kazma Kürek Kar Yağışı 


- Malatya'da dün gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışı Mart ayının ortasında kenti beyaza bürüdü.Malatya, yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Salı gününden beri etkili olan soğuk hava önce yüksek kesimlerde, daha sonrada kent merkezinde kar yağışına sebep oldu. Uzun süre devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Kırsal kesimlerde de etkisini arttıran kar yağışı özellikle Akçadağ, Arguvan ve Arapgir ilçelerinde yaşamı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme çalışmalarına başladı.
Yetkililer kar yağışının ilerleyen saatlerde artacağına işaret ederek, sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.Kayısı üreticileri tedirginEtkisini arttırarak devam eden kar yağışı kayısı üreticilerini de tedirgin etti. Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde kayısı üreticiliği yapan Naim Doğan, kar yağışı sonrası tedirgin olduklarını belirterek, "Dün geceden buyana devam eden kar yağışı sonrası Levent bölgesinde kar kalındığı yaklaşık yarım metreyi buldu. Bölgede kar yağışı aralıksız devam ediyor. Akçadağ'da ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ sözü gerçek oldu. İnşallah kardan dolayı çiçeklenmeye yüz tutan kayısı ağaçları zarar görmez" diye konuştu.

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