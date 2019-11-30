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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

Malatya'da korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

olay yerinden görüntü

Ev Yangını Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-ekiplerin müdahalesinden görüntü
-sağlık ekipleri
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Gelibol Sokak içerisinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yangından etkilen 3 Suriye uyruklu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sokak sakinlerinde panik ve korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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