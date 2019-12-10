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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Malatya'da korkutan çatı yangını

Malatya'da korkutan çatı yangını

yangından görüntü

Polis Bild Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-ekiplerin müdahalesinden görüntü
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yenibahar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıda hasara yol açan yangının itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürülürken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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