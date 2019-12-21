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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya’da korkutan ahır yangını

Malatya’da korkutan ahır yangını

-itfaiye kamerası-

Jandarma Kamera Hayvan Yangına Müdahale Trol 

-yangından görüntü

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da bir ahırda meydana gelen yangında içeride bulunan hayvanlar kurtarılırken olayda maddi hasar oluştu.Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi Başpınar sokak üzerinde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan hayvanlar kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.İçerisinde samanların da bulunduğu ahırda yaşanan yangın itfaiye ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınırken yangın sonrası büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.Olayla ilgili jandarma ekipleri de inceleme başlattı.
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