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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya’da komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı

Malatya’da komşular arası silahlı kavga: 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

( MALATYA ) MALATYA

Silahlı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı Sivil Polis 


- Malatya’da komşular arasında çıkan tartışmada, 3 kişi pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı. Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bulunan konutlarda yaşanan olayda komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile N.T. isimli şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda M.C., D.G. ve B.E.G. isimli şahıslar yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli pompalı tüfeği ile birlikte evinde gözaltına alındı. Yaralı 3 şahıs olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İşyerine saldırı Öte yandan Salköprü Mahallesi'nde bir işyerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Arkadaş Sokak üzerinde bulunan bir işyerine pompalı tüfekle ateş açan H.A.B. olay yerinden otomobil ile kaçarken, polis ekipleri işyeri çevresinde yaptığı incelemede 8 adet boş tüfek kartuşu buldu. Her iki olayla da ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı bazı sivil polisler, çekim yapan İHA muhabirine engel olmaya kalkıştı. Bir sivil polis ise görevini yapmaya çalışan İHA muhabirine küfür ve hakaretler savurdu. (HE-
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