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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Malatya’da kaza: 3 yaralı

Malatya’da kaza: 3 yaralı

yaralının görüntüleri

Hastane Jandarma Ambulans Helikopter Helikopter Direksiyon 

-hava ambulansı yaralıyı alması
-detaylar

( MALATYA )- Yaralı şahıs ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı MALATYA

- Malatya’nın Pütürge ilçesinde kaza yapan araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, durumu ağır olan bir yaralı ise bölgeye gelen ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Pütürge ilçesi Aktarla Mahallesi Candar mevkiinde Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü Aşkın Güler ile Erdam Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Aşkın Güler, bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı hava ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Diğer iki yaralı da 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılırken 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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