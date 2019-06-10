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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı Video

Malatya'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı Video

Kaza yerinden detay

( MALATYA ) MALATYA

Hastane Bild Direksiyon Trol 


- Malatya sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı. Kaza,Malatya- Gölbaşı karayolu Çelikhan çıkışında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Hakkı Ayaz idaresindeki 02 NA 280 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kaza da Nazlı Aslantürk olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile birlikte Nuriye Bakmaz,Özden Aslantürk yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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