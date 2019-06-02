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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Malatya'da Kafasına kiremit düşen işçi yaralandı İzle

Malatya'da Kafasına kiremit düşen işçi yaralandı İzle

OLAY YERİ DETAY

( MALATYA ) MALATYA

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da çalıştığı inşaatta kafasına kiremit düşen işçi yaralandı. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Göztepe Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalıştığı sırada 3'üncü katta,zeminde istiflenmiş bir şekilde bulunan kiremitlerin üzerine düşen bir başka kiremit sekerek Mehmet C.'nin kafasına isabet etti. Kafasına isabet eden kiremit nedeniyle yaralanan inşaat işçisi arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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