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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Malatya'da kadına silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da kadına silahlı saldırı: 1 yaralı

- Malatya 'da kadına silahlı saldırı - 1 yaralı - Merkez Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sarsalkım Sokağı'ndaki olay ye - Asayiş ekiplerinin olay yerinde çalışma yapması Malatya 'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandıMALATYA (AA) - Malatya 'da bir kadın, kendisine düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.Merkez Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sarsalkım Sokağı üzerinde ikametinden çıkan Kübra Nur Turgut (25), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı İsa B.'nin silahlı saldırısına uğradı.Tabancayla ayaklarından yaralanan Kübra Nur Turgut, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Turgut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan olay sonrası ticari taksiyle kaçan ve daha sonra bir minibüse binen zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Ticari Taksi Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

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