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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Malatya'da iki ayrı silahlı olay: 4 yaralı, 3 gözaltı

Malatya'da iki ayrı silahlı olay: 4 yaralı, 3 gözaltı

olay yerinden görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kurşun izlerinden görüntü
-polis ekiplerinin incelemeleri
-ikinci olayın meydana geldiği yerden detay görüntü

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da meydana gelen iki ayrı silahlı olayda 4 kişi yaralandı. İlk olayda Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kernek Mahallesi Yuvam sokakta bulunan bir iş yerine otomobil ile gelen 2 kişi tarafından tüfekle ateş açıldı.Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi olduğu öğrenilen A.Ç. (24) sırtına isabet eden saçmalar soncunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Ç. hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayın gerçekleştiği iş yerinde detaylı incelemede bulundu. Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi Boztepe Caddesi üzerinde bulunan bir otopark içerisinde meydana gelen ikinci silahlı olayda ise 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Salköprü Mahallesi Boztepe Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Silahlarında kullanıldığı kavga açılan ateş sonucunda E.H.T. (30), C.Ö. (45), A.Y. (51), yaralandı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İki olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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