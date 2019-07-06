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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya’da ev yangını İzle

Malatya’da ev yangını İzle

Yangın sırasında çekilen görüntü

( MALATYA ) MALATYA

Ev Yangını Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 


- Malatya'nın Yeşilyurt İlçesine bağlı Tecde Mahallesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangın da maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tecde mahallesi Alltın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi aradı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kimsenin bulunmadığı evde, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
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