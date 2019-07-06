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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da ev yangını

Malatya'da ev yangını

- Olay yerinden görüntü - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıMALATYA (AA) - Malatya 'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Merkez Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı'nda bulunan bir apartmanın 3. katındaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak, yangına müdahale etti.Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürme işlemini tamamladı.Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Yangına Müdahale Trol 

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