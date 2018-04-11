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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya’da ev yangını

Malatya’da ev yangını

Alevlerden görüntü

( MALATYA ) MALATYA

Ev Yangını Bild Yangına Müdahale Trol 


- Malatya’da tek katlı bir evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, olayda maddi hasar meydana geldi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde sabah saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale etti. İçerideki mutfak tüplerinin itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartılırken, zamanın da müdahale edilen yangında alevler bitişik evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası tek katlı kerpiç ev de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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