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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya’da ev yangını: 1 ölü

Malatya’da ev yangını: 1 ölü

Olay yeri görüntüler

Hastane Adli Tıp Ev Yangını Trol 

-Başkan Güder'in açıklaması
-detaylar

( MALATYA )- Başkan Güder, olay yerinde incelemelerde bulundu MALATYA

- Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Battalgazi ilçesine bağlı Toptaş Mahallesinde sabaha karşı müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 11 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenenler kurtarılırken, kaldığı odada yoğun dumana maruz kalan 34 yaşındaki Ömer K. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yanan evde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başkan Güder olay yerinde Bu arada yangının haber alınmasının ardından bölgeye gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de yetkililerden bilgiler aldı. Olayın üzüntü verici bir durum olduğunu belirten Güder, “Bir evladımızın burada vefat etmesi hem burada yaşayanları hem de bizleri üzmüştür. Dumandan etkilenen aile fertleri var. Ailemizin bir kısmı da adli tıpta bekliyor. Evde 11 kişi yaşıyor. Buradan sonra yangından etkilenen kardeşlerimizi de ziyaret edeceğiz. Bir canı geri getirmek mümkün değil ama Battalgazi Belediyesi olarak her türlü imkanla ailemizin yanında olacağız. Geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

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