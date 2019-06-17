Malatya'da Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı İzle



- Malatya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptıktan sonra 15 metre savruldu.Kaza da araç sürücüsü yaralandı. Kaza, İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstasyon kavşağı mevkiinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan E.K. (20) idaresindeki 44 AAG 445 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüje çarptı.Çarpmanın şiddeti ile yaklaşık 15 metre savrulan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.Kaza da ehliyeti bulunmadığı öğrenilen araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hurdaya dönen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

