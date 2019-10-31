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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malatya'da düzenlenen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi

-jandarma kamerası-

Jandarma Kaçak Bild Kamera Kaçak Alkol 

-operasyon görüntüsü
-ele geçirilenlerin görüntüsü

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da kaçak rakı imalatına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 200 litre kaçak rakı ele geçirildi.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, kaçak alkol yapımında kullanılan 1 adet düzenek ile bin 200 litre kaçak alkol ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Son dönemlerde Jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol imalatına yönelik çalışmalarda geçtiğimiz günlerde de operasyon düzenlenmiş ve litrelerce kaçak alkol ele geçirilmişti.
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