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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Malatya’da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı İzle

Malatya’da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı İzle

olay anı çekilen görüntüler

Yaşlı Kadın Talak Cenaze En Yaşlı Kadın Patlama Sesi 

-olay yeri
-görgü tanıkları röp

( MALATYA - TOPLU) MALATYA

- Malatya’da bir apartmanın doğal gaz hattından kaynaklandığı iddia edilen patlama sonrası çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çamlıbel Sokakta bulunan bir apartmanın 3’üncü katında sabah 07.00 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında evde bulunan 75 yaşındaki yatalak hasta Fatma Koç yanarak hayatını kaybederken, Kamil Koç(42) eşi Selda Koç(37) ve çocukları Berrin Koç(9) yaralı olarak kurtuldu. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın Doğalgaz kaynaklı olduğu sanılırken, çıkan yangında ev tamamen küle döndü. Diğer evlerinde zarar gördüğü yangında büyük korku yaşayan apartman sakinleri olayın şokunu uzun süre atamadı. Görgü tanıkları, patlama sesi ile uyandıklarını belirterek sonrasında başlayan yangın ile birlikte büyük bir panik yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olay sonrası doğal gaz ekipleri de binada uzun süre inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CÖ-SD-
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