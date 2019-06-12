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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı İzle

Malatya'da cip ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı İzle

Olay yeri

-kazaya karışan araçlardan detay

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 44 AAS 945 plakalı cip ile A.Ş. yönetimindeki 44 DY 538 plakalı otomobil Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada M.Ş. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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