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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Malatya'da bir kişi pompalı tüfekle başında vuruldu

Malatya'da bir kişi pompalı tüfekle başında vuruldu

OLAY YERİ

İlk Müdahale Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-EKİP ÇALIŞMALARI

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay Battalgazi İlçesine bağlı Hanımınçiftliği mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarından daha önceden husumet bulunan E.D. ile T.P Su Deposu Caddesi üzerinde bulunan Çiçekçi sokakta karşılaştı. Karşılaşmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda E.D. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda sokak içerisinde ilerleyen olayla ilgisi bulunmadığı belirtilen F.T. (25) başına isabet eden saçmalar sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı F.T. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, olayı gerçekleştiren E.D. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (HE-
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