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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

- Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

POLİS EKİP OLAY YERİ

( MALATYA ) MALATYA

Polis Alacak Verecek Meselesi Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Halfettin Mahallesi İyiliksever sokak üzerinde Ö.T.Ç. (51) ile M.E. (24) alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Ö.T.Ç karnının sol kısmına M.E. ise bacaklarına aldığı beş bıçak darbesi sonucunda yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemede bulunurken yaralı şahıslar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (HE-
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