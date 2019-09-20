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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Malatya’da Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait kitap ele geçirildi

Malatya’da Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait kitap ele geçirildi

ele geçirilen kitaptan görüntü

( MALATYA ) MALATYA

Jandarma Kaçak Jandarma Komutanlığı Tarihi Eser Kaçakçılığı Papirüs 


- Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait olduğu belirlenen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirildi.Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte, Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazması ile yazılmış 53 sayfalık kitap ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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