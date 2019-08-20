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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Malatya'da 55 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya'da 55 kilogram esrar ele geçirildi

- Ele geçirilen esrar, silah ve dedektörlerin görüntüsü - DetaylarMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde bir evde 55 kilogram esrar ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki Uzunhasan Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.Ekiplerce şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 55 kilogram kubar esrar, tarihi değeri olduğu iddia edilen bir tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 2 dedektör ele geçirildi.Operasyonda şüpheli Y.O. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun yakılarak imha edildiği öğrenildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti 

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