Malatya'da 2 ton kaçak alkol ele geçirildi



- Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Yeşilyurt ilçesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 ton kaçak alkol, 4 adet alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ve aletler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.



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