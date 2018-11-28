Mal paylaşımı cinayetinde karar...Karısını 21 bıçak darbesiyle öldüren zanlıya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi Haberi

-olay yerinden görüntü

-ekiplerin görüntüsü

-yaşlı adamın alınması

-adliyeden görüntü

-detay



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, üçüncü evliliği olan eşini mal paylaşımı nedeniyle aralarında çıkan kavgada 21 bıçak darbesiyle öldüren 76 yaşındaki Mehmet Bilgi, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl Eylül ayında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bilgi (76) ile üçüncü evliliği olan Hüsniye Bilgi (62) arasında uzun zamandır devam eden mal paylaşımı tartışması, tapudaki işlemlerin sonuçlanmaması üzerine kavgaya dönüştü. Tapuda işlemlerin tamamlanmamasına sinirlenen Hüsniye Bilgi, eve geldiklerinde Mehmet Bilgi’ye bıçakla saldırdı. Eşinin elinden bıçağı alan Mehmet Bilgi, Hüsniye Bilgi’yi 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından 76 yaşındaki Bilgi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kasten öldürme’ suçundan ‘Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ istemiyle tutuklu yargılanan Mehmet Bilgi’nin karar duruşması görüldü.

Duruşmada son sözü sorulan Mehmet Bilgi, “Tapuda çıkan sorundan sonra böyle şeylerin olacağını bilsem rahmetliyle birlikte eve gitmezdim. Ben onu çok seviyordum. Mal paylaşımı nedeniyle her zaman tartışmalarımız oluyordu ama ben kol kırılır yel içinde kalır diyerek kimseye yansıtmıyordum. Kudurmuş bir şekilde eve geldi ve bana bıçakla saldırdı. Ben ne olduğunu anlayamadan olaylar gelişti. Çok pişmanım” dedi.

Mahkeme ‘haksız tahrik var’ dedi Mehmet Bilgi’nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği Bilgi’ye, haksız tahrik ve duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezasını 17 yıl 6 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

