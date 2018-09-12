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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
MAKÜ Rektörü Korkmaz, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi Haberi

MAKÜ Rektörü Korkmaz, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi Haberi

MAKÜ Rektöre Korkmaz ve beraberindeki akademisyenlerin İnşaat alanında incelemesi.

Fakülte Teknoloji Sonar 

-Rektör korkmaz’ ın bilgi alması
-Rektör Korkmaz’ ın açıklamaları

( BURDUR ) BURDUR

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Spor Toto Teşkilat Başkanlığının da desteği ile temeli atılan ve inşaatı devam etmekte olan MAKÜ Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Projesiyle ile ilgili yatırımları yerinde inceledi. Rektör Korkmaz’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar, Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Ömer Tekşen ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç ile Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp da eşlik etti. MAKÜ’nün sahip olduğu insan kaynağı, öğrenci potansiyeli ve fiziki alan avantajlarını kullanarak yapılan, şehrin ve bölgenin gelişimine katkı sağlayacak spor tesisindeki gelişmeleri yerinde incelediklerini söyleyen Rektör Korkmaz, “Alternatif Sporlar, Sporcu Eğitimi ve Kamp Merkezi Projesi sadece üniversitenin teknik ve sosyal altyapı projesi değil spor sektörü ile eğitim camiası ve öğrencinin bir arada olacağı bölgesel bir kalkınma projedir. Hem sosyal ve teknik altyapısı hem de son teknolojilerin bir arada olduğu bu projede spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Turizm Yüksekokulu’nun ilgili program ve branşları yer alıyor. Öğrenciler bu sistem içerisinde uygulamalı eğitim alacaklar. Sektör ise üniversitenin sunmuş olduğu akademik ve teknik kapasite içerisinde buradan hizmet satın alacak. Burada takımlar ağırlanacak, kamp programları ve bölgesel müsabakalar düzenlenecek. Bu anlamda bu projenin Burdur sınırlarını aşan, Türkiye’de ses getirecek bir proje olduğuna inanıyoruz.” şeklinde konuştu.
Rektör Korkmaz ve beraberindeki heyet daha sonar MAKÜ Teknokent’e geçtiler ve burada tamamlanmak üzere olan binada da incelemelerde bulundular.
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