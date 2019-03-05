MAKÜ Öncülüğünde bir proje daha

-İlk Üretilen Futbol Topları.



( BURDUR )- Türkiye’nin Futbol Topları MAKÜ’ de Üretilecek BURDUR



- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İş-Kur müdürlüğünün ortaklaşa başlattıkları Futbol Topu üretim Projesi hayata geçirildi. MAKÜ Rektörü Prof.Dr Adem Korkmaz, başkanlığında yapılan tanıtım toplantıya Gençlik Spor il müdürü Orhan Kemerkaya , İş-Kur Müdürü Ramazan Erdim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven katıldı.

Üniversitelerin İstihdam, üretim ve meslek edinmede öncülük yapacağını açıklayan Rektör Korkmaz “ AR-GE proje kapsamında başlatacağımız Futbol Topu üretim birimimizi hayata geçiriyoruz. İlk etapta yapacağımız bin adet futbol topunu Gençlik ve Spor Bakanlığına vereceğiz. Bir toplumda unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak, bu proje ile neredeyse Türkiye'nin tüm Futbol toplarını üretmeye hedefliyoruz “ dedi.



