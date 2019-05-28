MAKÜ’de Halk Oyunları Topluluğu'ndan görsel şölen



- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Halk Oyunları Topluluğu tarafından düzenlenen ‘MAKÜ Halk Oyunları Topluluğu ve Burdur Bale Sanat Merkezi Dans Gösterisi’, Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

MAKÜ Halk Oyunları Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Nurgül Mıhladız yönetiminde gerçekleştirilen ve Burdurlu dans severler tarafından da yoğun ilgi gören etkinlik, bale gösterisi ile başladı.

Modern, solo ve karma bale gösterilerinin ardından latin dans ekibi tarafından dans performansı sergilendi. Zeybek ve çiftetelli gösterisinin ardından MAKÜ Halk Oyunları Ekibinden Şefika Çağlayan Aras tarafından modern dans gösterisi ve Emir Acar tarafından ferace zeybeği sergilendi.Gösteri, 17. Uluslararası Süper Lig Stilize Dalda Türkiye Birincisi olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile son buldu.

