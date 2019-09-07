Makilik yangını - BALIKESİR

- Yangından detaylar - Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldüBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Erdek ilçesinde makilik alandaki yangın söndürüldü.Palata Çeşmesi mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye Erdek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 ekip sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 7 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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