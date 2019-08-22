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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Makilik alandaki yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye kurtardı - MUĞLA

Makilik alandaki yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye kurtardı - MUĞLA

- Makilik alandaki yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye kurtardı - İtfaiye ve orman ekiplerinin yangına müdahalesi ve soğutma çalışması - İtfaiyenin yangında mahsur kalan bukalemunu kurtarması - Bukalemunun suyla serinletilmesi ve doğal yaşam alanına bırakılmasıMakilik alandaki yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye kurtardıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangında mahsur kalan bukalemunu itfaiye ekipleri kurtararak, doğal yaşam alanına bıraktı.Alınan bilgiye göre, Akyol Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Dere kenarındaki araziden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale etti.Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yaklaşık 3 dönümlük arazide etkili olan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.Soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada yeniden alevlerin yükseldiği alanda bir bukalemunun mahsur kaldığını fark eden itfaiye eri Umut Çebin, hayvanı kurtararak arazözdeki suyla serinletti.İtfaiyecinin yardımıyla kendine gelen bukalemun, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Mahsur Kaldı Doğal Yaşam Alanı Makilik Alan İtfaiye Eri Yangına Müdahale 

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