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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Makilik alanda yangın kontrol altına alındı - BİLECİK

Makilik alanda yangın kontrol altına alındı - BİLECİK

- Yangın söndürme çalışmalarıGÜNCELLEME - Bilecik 'te makilik alanda yangın - Osmaneli ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Düzmeşe köyü Gölpark mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli ve Sakarya'nın Geyve ilçelerinden itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalara helikopterle de destek sağlandı.Alevlerin daha fazla yayılmasını engelleyen ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
Bölgede 6 hektarda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karya Ormanlı Makilik Alan Helikopter Trol 

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