Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - ÇANAKKALE
- Yanan alandan görüntüler - Yangın söndürme çalışmasından görüntüler Çanakkale 'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Ayvacık'ın kırsal Pınardere Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve Ayvacık Belediyesinin 2 itfaiye ve 1 su ikmal aracıyla müdahale edildi.Ekiplerce söndürülen alevlerden 70 dönümlük makilik alan zarar gördü.Soğutma çalışmaları sürüyor.
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