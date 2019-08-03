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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - ANTALYA Haberi

Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - ANTALYA Haberi

- Yanan bölgeden görüntüler - İtfaiyenin gelmesi - Olayı anlatan çevre sakini Antalya 'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Yangında 60 hektarlık alan zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'da makilik alanda yangın çıktı.Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak'taki makilik alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki ev ve seralara ulaşmadan söndürdü.Vatandaşlar da ellerindeki su hortumlarıyla itfaiyeye ekiplerine yardımcı oldu.Yangında, 60 hektarlık alan zarar gördü.

Bild Makilik Alan 

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