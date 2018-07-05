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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Makilik alanda çıkan yangın korkuttu

Makilik alanda çıkan yangın korkuttu

Yangın detay

Uttu Makilik Alan Helikopter Yangına Müdahale Trol 

-Yangını söndürme çalışmaları
-Helikopterin söndürme çalışmaları

( ANTALYA )- Çevredeki yerleşim bölgelerine doğru ilerleyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı ANTALYA

- Antalya’da makilik alanda çıkıp rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere doğru ilerleyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Yangın, 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Mazı Dağı eteklerindeki makilik alanda çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangını fark edenler durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, 2 ayrı bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangını kontrol altına almakta zorlanınca havadan destek talep edildi. Paniğe neden olan yangın bölgeye gelen bir helikopterin de desteğiyle yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektar makilik alanın zarar gördüğü belirtildi.
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