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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Maket trafik aracının tepe lambası ve aküsü çalındı - MUĞLA

Maket trafik aracının tepe lambası ve aküsü çalındı - MUĞLA

- MOBESE görüntüsü, - İş yeri kamerasına yansıyan görüntü - Maket trafik aracından görüntü - Şüphelilerin görüntüsü Muğla 'da maket trafik aracının tepe lambası ve aküsü çalındı - MOBESE kamerasına yansıyan hırsızlıkla ilgili 2 şüpheli yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına konulan maket trafik aracının tepe lambası ve aküsünü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Fethiye - Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası ve aküsünün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.Hırsızlık anının yansıdığı MOBESE kayıtlarını incelemeye alan ekipler, maket aracın yanına bir otomobille duran iki şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.Eşkalleri ve otomobillerinin plakası tespit edilen Y.Y.İ. (19) ile B.İ. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ve evlerinde yapılan aramada tepe lambası ve akü bulundu.MOBESE kamera görüntülerinde, otomobilleriyle maket trafik aracının önünde bir süre duran ve araçlarının kaputunu açan şüphelilerin daha sonra tepe lambasını ve aküyü aldıktan sonra olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.

Polis Aracı Tepe Lambası Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

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