Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Makedonyalı Devlet Bakanı Roman işçileri ziyaret etti - EDİRNE

Makedonyalı Devlet Bakanı Roman işçileri ziyaret etti - EDİRNE

- Roman Ulusları İçin Strateji Bakanı Ahmedovski'nin açıklamaları - Genel detaylarMakedonyalı Devlet Bakanı Roman işçileri ziyaret etti - Roman Ulusları İçin Strateji Bakanı Ahmedovski : - "Sadece 8 Nisan'da değil her gün birlik olmamız gerekir. Birlikte olursak mutlu oluruz"EDİRNE (AA) - Makedonya Roman Ulusları İçin Strateji Bakanı Aksel Ahmedovski, "Sadece 8 Nisan'da değil her gün birlik olmamız gerekir. Birlikte olursak mutlu oluruz" dedi.
Makedonya'nın Romanlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aksel Ahmedovski, Kapıkule Sınır Kapısında yük taşımacılığı yapan Roman işçilere ziyarette bulunarak, bir süre sohbet etti.Romanlar Günü nedeniyle Türkiye'ye geldiğini ifade eden Bakan Ahmedovski, Edirne ve İstanbul'da federasyon ve dernek başkanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Edirne 'de Romanların yaşadığı mahalleleri de ziyaret ettiklerini anlatan Ahmedovski, " Çok memnun oldular, bizleri çok iyi karşıladılar. Romanlar Günü'nü tebrik ettiler. Sadece 8 Nisan'da değil her gün birlik olmamız gerekir. Birlikte olursak mutlu oluruz." dedi.
Makedonya'da yaklaşık 120 bin Roman vatandaşının yaşadığını vurgulayan Ahmedovski, parlamentoda Romanları temsil eden milletvekillerinin olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Romanlara gösterdiği ilgi ve yardımlardan dolayı teşekkür eden Ahmedovski "Buradan sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Roman kardeşlerime çok selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.Etkinliğe, Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, Balkan Roman Birliği (BAROM) Başkanı Bahattin Ulusoy, Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç de katıldı.

Dera Parlamento 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı