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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Makedonya, Türkiye ve Türk Ordusu ile dayanışma içinde

- Makedonya, Türkiye ve Türk Ordusu ile dayanışma içinde

Destek mitinginden görüntüler

( ÜSKÜP ) ÜSKÜP

Sivil Toplum Anavatan Milletvekili İş Dünyası 


- Makedonya’da “Türkiye ile Dayanışma Mitingi”ne katılım büyük oldu. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği’nin (MATÜSİTEB) organizasyonunda Üsküp Türk çarşısında “Türkiye ile Dayanışma Mitingi” düzenlendi.
Mitinge, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç, TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, milletvekili Yusuf Hasan, Anayasa Mahkemesi üyesi Salih Murat, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve genç-yaşlı Türk toplumunun yüzlerce üyesi katıldı.
Soydaşlara seslenen Türkiye Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, gösterilen dayanışma için teşekkür ederken Türkiye’nin buradaki soydaşlarla gurur duyduğunu belirtti.
Büyükelçi Kara, “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin kurucu unsurları arasında yer alan ve iki ülke arasındaki dostluğun en önemli parçasını oluşturan soydaşlarımız, Türkiye’ye ve Türk milletine olan sevgisini bugün bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.
MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, coşkulu bir şekilde anavatan Türkiye’nin her daim yanında olduklarını söyledi.

Emin, “Bugün buradan, Osmanlı’dan bize miras kalan tarihi Üsküp Türk Çarşısında ecdadımızdan yadigar Murat Paşa camisi meydanın anavatanımıza koşulsuz, şartsız, sonsuz desteğimizi ve vefamızı, bağlılığımızı ile sevgimizi bir kez daha yenilemek üzere toplandık” dedi.
15 Temmuz başta olmak üzere tüm önemli olaylarda tavırlarının Türkiye’den yana olduğunu kaydeden Emin, Türkiye’nin istikrarının Kuzey Makedonya ile Balkanların istikrarı ve güvenliği için de önemli olduğuna dikkat çekti.
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