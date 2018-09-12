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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Makedonya'daki Maarif Okullarında yeni öğretim yılı etkinliği - KALKANDELEN

Makedonya'daki Maarif Okullarında yeni öğretim yılı etkinliği - KALKANDELEN



: - Etkinlik detayları - Kalkandelen Maarif Okulu Müdürü Zafer Çınar açıklaması - TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cihad Demirli açıklamasıMakedonya'daki Maarif Okullarında yeni öğretim yılı etkinliği - TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cihad Demirli: - "Bu okullar Makedonya'nındır. Siz değerli öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizindir"KALKANDELEN (AA) - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Makedonya'daki okullarında 2018 - 2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla program düzenlendi.
Kalkandelen şehrindeki okulda düzenlenen programa, Makedonya'daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, dernek ve vakıf yöneticileri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.
TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cihad Demirli, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar'da Makedonya'nın yanı sıra Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Romanya'da da faaliyet gösterdiklerini belirterek Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de bir anaokulu ile vakfın eğitim öğretim faaliyetine başlayacağını duyurdu.Kalkandelen'deki okulda öğretmen, psikolog ve pedagog gibi özel hizmetleri içinde barındıran, bilim ve sanat çalışmalarına yön verecek yaklaşık 100 kişilik kaliteli bir kadroya sahip olduklarını aktaran Demirli, "44 dersliğimiz var. Kimya, biyoloji, bilgisayar laboratuvarlarımız var. Resim, sanat atölyelerimiz var. Kütüphanemiz, konferans salonumuz, inşaatı devam etmekte olan yüzme havuzumuz var. 140 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdumuz var. Eğitim öğretim için güzel fiziki alanımız mevcut." ifadelerini kullandı.Kulüp ve bilimsel etkinlikler ile sosyal sorumluluk projeleri de sunacaklarını söyleyen Demirli, "Bu okullar Makedonya'nındır. Siz değerli öğrenci velilerimizin ve öğretmenlerimizindir." dedi.
Kalkandelen Maarif Okulu Müdürü Zafer Çınar da dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlara değinerek dünyayı, çevresini, yaşadığı yeri düşünen, insanları önemseyen, empatinin ne olduğunu bilen gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.Eğitimin sadece öğrencilere ait bir sorumluluk olmadığını kaydeden Çınar, çocuklara çeşitli çalışma metotları ve öğrenim programları sunacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından "Yeni Hayat" adlı halk oyunları ekibi de sahne aldı.

Yüzme Havuzu Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı Halk Oyunları Sosyal Sorumluluk 

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