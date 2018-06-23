Makedonya'da tedavi imkanı bulamadığı hastalığı için Türkiye'ye geldi İzle

-Aile ile görüntü

-Rektör Nigar Demircan Çakar’ın konuşması

-Annenin konuşması, detay



( DÜZCE )- Epilepsi hastası 8 yaşındaki Makedonyalı, Düzce'de tedavi edilecek- Makedonya'da tedavi imkanı bulamayan ailenin umudu Düzce Üniversitesi oldu DÜZCE



- Makedonya’nın Üsküp kentinde yaşayan ve ülkesinde tedavi imkanı olmayan 8 yaşındaki epilepsi hastası Betim Sejfullaji, tedavisi için ailesiyle birlikte Düzce Üniversitesine geldi. Makedonya'da yaşayan 8 yaşındaki epilepsi hastası Betim Sejfullaji, ülkesinde tedavi şartlarının bulunmaması nedeniyle tedavisi için Türkiye'ye geldi. Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi’nin Üsküp kentinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okula yaptığı malzeme yardımı kampanyası sırasında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile tanışan anne Neriman Sejfullaji, oğlunun tedavisi için yardım istedi. Sejfullaji ailesi, çocuklarının tedavisi için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan'dan tedavi masraflarının karşılanması ve gerekli genetik testlerin yapılması aldıkları davet sonrasında Türkiye'ye geldiler. Düzce Üniversitesi’ne tedavi altına alınan Betim Sejfullaji’nin genetik testleri için gerekli olan tedavi süreci başlatıldı. "Betim’i sağlıklı bir yaşama uğurlayacağız” 8 yaşındaki Betim'in tedavi süreci hakkında bilgi veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Makedonya ziyaretimizde engelli çocukların eğitim gördüğü okula gittik ve malzemeleri götürdük. Betim ile yolumuz orada kesişti. Annesi ile diyalog kurduk ve bir genetik probleminin olabileceğini, gelişimi ile ilgili bazı sorunlarının olduğunu ancak Makedonya’da bu imkanların bulunmadığını nasıl yardımcı olacağımı sorduğunda, geldik burada hangi testlerin yapılması gerektiği bilgilerini bize ilettiler. Biz de başhekimimiz ile birlikte değerlendirerek hastanemiz imkanları ile ülkemizin imkanlarıyla ve sponsorlar sayesinde bu genetik testlerin tamamını burada yapabileceğimizi ve çocuğumuzun 8 yaşına gelene kadar bilemediğimiz problemlerinin neler olabileceğini ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Hastanemizde misafir ediyoruz. Ülkemizin sosyal devlet olduğunu, ülkemizin tüm olanakları ile sağlıktan, sosyal hizmetler noktasına varıncaya kadar ne kadar gelişmiş olduğunu güzel imkanların olduğunu da görmüş olduk. Umuyoruz ki Betim’i sağlıklı bir yaşama uğurlayacağız” dedi.

"Makedonya’da tedavi imkanı yok" Betim Sejfullaji’nin annesi Neriman Sejfullaji, oğlunun ilk başlarda konuşamadığını belirterek, “Sonrasında konuşmaya başladı.

Biz 2013 yılında doktora gittik ve Betim’in epilepsi hastalığı olduğunu öğrendik. Doktorumuz bize genetik testler yapmak istedi ancak ama bu olanak Makedonya’da yok. Biz yurt dışında alalım istedik. Daha sonra kısmet oldu ve Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar hanımla görüştük. Daha burada genetik testler için harekete geçtiler. Bu genetik testlerin Makedonya’da yapılması imkansız. Sadece yurt dışında yapılıyordu. Biz Düzce’ye geldik” diye konuştu.

Düzce’de misafir edilen Betim Sejfullaji, genetik testler için gerekli kan alımı ve tedavisinin ardından ise Makedonya’ya uğurlandı. Test sonuçlarına göre Betim Sejfullaji’nin tedavisi Düzce Üniversitesinde başlatılacak. (AY-GY

